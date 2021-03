Harry und Meghan könnten bald einen neuen Nachnamen bekommen

Als Meghan Markle am 19. Mai Prinz Harry in Windsor das Jawort gab, wurde sie in den Adelsstand erhoben. Seitdem trägt sie den Titel Duchess (Herzogin) von Sussex. "Königliche Hoheiten" dürfen sich Herzogin Meghan und Prinz Harry seit ihrem Rücktritt aus der ersten Reihe der britischen Royals Anfang 2020 nicht mehr nennen. Ihr Herzogtum Sussex haben beide aber trotz endgültigem "Megxit" in diesem Jahr und der damit verbundenen Niederlegung ihrer offiziellen Ämter behalten dürfen.

Sollte sich die Königin umentscheiden und den beiden ihr Herzogtum nach den anhaltenden Streitigkeiten nachträglich doch noch entziehen, stehen Harry und Meghan theoretisch vor einem (weiteren) Problem: Sie müssten sich einen neuen Nachnamen überlegen.

Harry und Meghan Sussex?

Meghan hat ihren Mädchennamen Markle mit der Hochzeit abgelegt - den ihres Mannes konnte sie - selbst wenn sie gewollt hätte - nicht annehmen, weil er als Royal keinen hat. Auch Prinz Williams Frau Catherine, die meist Kate genannt wird, hat ihren Mädchennamen Middleton aufgegeben. Offiziell heißt sie nun Catherine, Herzogin von Cambridge. Williams und Kates Kinder haben ebenfalls keine Nachnamen. So heißt beispielsweise ihre Tochter mit vollem Namen: Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Charlotte Elizabeth Diana von Cambridge. In der Schule wird Charlottes offizieller Name aber eingekürzt und mit Nachnamen versehen - Mitschüler und Mitschülerinnen und Lehrer und Lehrerinnen nennen sie schlicht Charlotte Cambridge. Dieses Schema könnte im Falle des Falles auch bei Harry und Meghan geltend werden.