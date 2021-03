Falscher Bericht über weinende Kate: Meghans desperates Mail an Palast geleakt

Immer wieder wurde in der Vergangenheit über ein schwieriges Verhältnis zwischen den Schwägerinnen Catherine und Meghan spekuliert. Ein Mitgrund für die Gerüchte um die mutmaßlichen Spannungen zwischen den beiden Herzoginnen war ein Artikel in der Boulevardpresse, in dem ein vermeintlicher Palastinsider behauptete, Meghan habe kurz vor ihrer Hochzeit mit Harry im Jahr 2018 Kate zum Weinen gebracht - was als Auslöser für die andauernde Eiszeit zwischen Meghan und Harry gedeutet wurde.

Meghan soll in Email um Richtigstellung gebeten haben

Im Interview mit Oprah Winfrey stellte Meghan allerdings klar: In Wahrheit sei Kate es gewesen, die sie zum Weinen gebracht habe. Ein paar Tage vor der Hochzeit sei die Herzogin von Cambridge über das Kleid eines Blumenmädchens verärgert gewesen, sagte Meghan am Sonntagabend im mit Spannung erwarteten Interview mit der US-Talkmasterin. "Es hat wirklich meine Gefühle verletzt", erzählte Meghan, die derzeit ihr zweites Kind erwartet.

Danach habe die Frau von Prinz William sich allerdings entschuldigt und ihr Blumen geschenkt, sagte Meghan. Kate sei eine "gute Person". Wer den falschen Bericht über sie und Kate in die Welt gesetzt hat, wisse sie nicht, so die ehemalige Seriendarstellerin.