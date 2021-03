Emails und SMS: Meghan soll laut Freundin Beweise für Vorwürfe haben

Auch die Vorwürfe ehemaliger Palastmitarbeiter, die behaupteten, von der Herzogin von Sussex während ihrer Zeit am Königshof gemobbt worden sein, sprach ihre enge Vertaute an.

"Ich kenne sie seit 17 Jahren und habe gesehen, wie sie die Menschen um sich herum behandelt, und ich kann sagen, dass sie keine Tyrannin ist", stärkte Gavankar der ehemaligen Schauspielern den Rücken.

Sie sei dennoch froh, dass die Angelegenheit sorgfältig untersucht werde. "Weil ich weiß auch, wieso einige gehen mussten - und es passierte wegen grobem Fehlverhalten."

Janina Gavankar ist eine US-amerikanische Schauspielerin und Musikerin. Sie war unter anderem in der vierten Staffel von "The L Word – Wenn Frauen Frauen lieben" zu sehen. Von 2014 bis 2016 spielte sie in der US-Krimiserie "Detective Laura Diamond" mit. 2017 war Gavankar in der vierten Staffel der Mysteryserie "Sleepy Hollow" zu sehen.