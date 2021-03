Langjährige Freundin verteidigt Meghan in leidenschaftlichem Statement

"Mehr als nur eine Titelgeschichte"

Meghan war Roths Trauzeugin bei ihrer Hochzeit mit dem Briten Gavin Jordan im Jahr 2016. Roth wiederum gilt als eine der Patinnen von Meghans und Harrys Sohn Archie. "Sie ist lustig (...). Und schlau. Sie ist mehr als nur eine Titelgeschichte", so Roth in ihrem Posting weiter. "Sie war so, als wir zusammen an der Northwestern University studierten. Sie war so in Los Angeles, als sie ihre Tage mit Vorsprechen für Schauspielrollen verbracht hat. Sie war so, als sie in (der Serie) 'Suits' spielte. Sie war so, bevor man wusste, dass sie mit Harry zusammen ist. Sie war so, als sie die Herzogin von Sussex wurde und sie ist zweifellos heute noch dieselbe Frau."