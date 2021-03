Carole Middleton: Bewusster Seitenhieb gegen Meghan und Harry?

Zu dem geplanten Exklusiv-Interview von Harry und Meghan mit Oprah Winfrey, welches in der Nacht zum 8. März vom US-Sender CBS ausgestahlt wird, hat sich der britische Palast bisher noch nicht offiziell geäußert. In Anbetracht dessen, dass die Sussexes wohl so manch unangenehmes Detail über die Königsfamilie ausplaudern könnten, sollen die Royals jedoch alles andere als "amused" sein. Britische Medien kritisieren zudem den Zeitpunkt, an dem das Gespräch aufgezeichnet wurde: Es wird behauptet, dass das als "Aufreger-Interview" kolportierte Gespräch ausgrechnet in jener Woche produziert wurde, in der Prinz Philip ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Britische Medien urgieren, Interview-Ausstrahlung zu verschieben

Kritik wurde auch am britischen Sender ITV laut, der sich für eine Million Pfund (ca. 1,15 Mio. Euro) die Rechte für eine Ausstrahlung des CBS-Interviews der Sussexes erkauft hat. Dem Sender wird vorgeworfen, dass die Ausstrahlung des Interviews undiplomatisch sei - in Anbetracht der Tatsache, dass die Royal Family derzeit um die Gesundheit von Prinz Philip bangt. Der Prinzgemahl wurde vor rund zwei Wochen mit einer Infektion ins Spital gebracht. Mittlerweile wurde bekannt, dass sich der Duke of Edinburgh einer Herz-OP unterzogen hat und sich derzeit von dem Eingriff erhole. Aufgrund der Situation um Prinz Philip forderten britische Medien, dass ITV die Ausstrahlung verschieben soll.