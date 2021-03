Nachwuchs im Hause Middleton: Kates Mutter bestätigt Pippas Schwangerschaft

Im Dezember vergangenen Jahres berichteten britische Medien von einer angeblichen erneuten Schwangerschaft bei Herzogin Kates Schwester Pippa Matthews. So schrieb unter anderem Daily Mail damals, dass die werdenden Eltern "außer sich vor Freude" darüber sein sollen, dass sie erneut Nachwuchs bekommen.

Carole Middleton bestätigt Pippas Schwangerschaft

Jetzt hat Kates und Pippas Mutter Carole Middleton die Babynews bestätigt. In einem Interview mit dem Magazin Good Housekeeping deutete die Mutter der Herzogin von Cambridge, die mit ihrem Ehemann Michael in Berkshire lebt, beiläufig an, dass ihre Tochter Pippa und deren Mann James Matthews erneut Eltern werden.

"Ich hoffe, ich werde meine Familie öfter sehen, als dies im vergangenen Jahr der Fall war - inklusive, natürlich, meinem neuen Enkelkind", erzählte die 66-Jährige, als sie über ihre Hoffnungen für das neue Jahr sprach. Wann der Nachwuchs zur Welt kommen soll, ist aber nach wie vor nicht bekannt.