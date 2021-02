Multi-Millionen-Anwesen: So königlich wohnt Kates Schwester Pippa Middleton

Pippas Mann ist Luxus gewöhnt

Fürstlich residierte Pippas Ehemann übrigens auch, bevor er seine zukünftige Ehefrau kennenlernte. Der Hedgefonds-Manager lebte einst in einem edlen Stadthaus im Londoner Stadtteil Mayfair. Herzogin Kates Schwager hatte das Haus im Jahr 1998 im Alter von nur 22 Jahren für 1,75 Millionen Pfund (ca. 2 Mio. Euro) erstanden. Als er es 2006 verkaufte, kostete es bereits über 14 Millionen Euro. 2017 wurde es dann auf einen Wert von über 45 Millionen Euro geschätzt.

Das siebenstöckige Haus hat es aber auch in sich. Das denkmalgeschützte Anwesen befindet sich in einer der wohlhabendsten Straßen in der Nachbarschaft, so das Hello-Magazin. Daher sei der hohe Preis auch nicht verwunderlich.