Meghan absolviert ersten Auftritt seit Monaten - doch das Rätselraten geht weiter

Zuletzt hatte sich Herzogin Meghan vor rund zwei Monaten vor der Kamera gezeigt. Auftritte in Video-Calls hatte ihr Ehemann, Prinz Harry, seitdem im Alleingang absolviert. Royal-Fans und Klatschmagazine hatten sich bereits gewundert, was es mit Meghans Abstinenz auf sich haben könnte. So wurde unter anderem spekuliert, dass die Ex-Schauspielerin vielleicht ein süßes Geheimnis hüte und sich deswegen nicht filmen lasse.

Herzogin Meghan zeigt sich nach zwei Monaten wieder

Den letzten offiziellen Auftritt hatte die Harrys Ehefrau vergangenen beim US-Fernsehsender CNN absolviert. Seitdem war es verdächtig ruhig um die ehemalige "Suits"-Darstellerin geworden.

Nun hat die Herzogin von Sussex aber doch wieder einen offiziellen Termin wahrgenommen. Sichtlich gut gelaunt hatten sich Meghan und Harry am Montag, dem 8. Februar, per Video-Chat bei einem Poesie-Workshop für junge Menschen, dazugeschaltet. Die digitalen Veranstaltung wurde von der Poesiegruppe "Get Lit" zu Ehren des Black History Month organisiert.

In einem Screenshot, der auf Instagram geteilt wurde, strahlen Meghan und Harry bis über beide Ohren. Für die Teilnehmer des Workshops war der royale Gastauftritt eine große Überraschung.