Mini-Einblick in die Küche ihrer Millionenvilla: So leben Harry und Meghan

Prinz Harrys (36) aktuelles Zuhause liegt an der "Amerikanischen Riviera" - der Region um die kalifornische Küstenstadt Santa Barbara genannt. Das Haus in der Luxus-Enklave Montecito, in das der Royal im vergangenen Sommer mit Herzogin Meghan (39) und Sohn Archie (1) gezogen ist, soll neun Schlafzimmer haben. Mit Heimkino und Swimmingpool ist das Anwesen auch ideal für Partys - nach der Corona-Pandemie selbstverständlich. Diese bedingte jedoch auch, dass das Paar laufend virtuelle Meetings abhalten muss - was Royal-Fans nach und nach kleine Einblicke ins Luxus-Heim beschert.