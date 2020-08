Luxus-Villa trotz Millionen-Schulden: Wie können sich Meghan und Harry das leisten?

Mit ihrem heimlichen Umzug sorgen Prinz Harry und Herzogin Meghan mal wieder für Schlagzeilen. Im Juli sind die beiden mitsamt ihrem Sohn Archie von Los Angeles in die kalifornische Küstenstadt Santa Barbara gezogen. Medienberichten zufolge sollen Meghan und Harry rund 14,7 Millionen britische Pfund (16,24 Mio. Euro) für das 1.300 Quadratmeter große Haus mit rund drei Hektar Grund bezahlt haben.

2,7 Millionen Euro Schulden für Renovierung des Frogmore Cottage

In Großbritannien fragt man sich indes, wie sich die beiden den Kauf des Luxus-Anwesens, dass in der High Society von Santa Barbara als "The Chateau" (zu Deutsch: "das Schloss") bekannt ist, überhaupt leisten können.

Wo Meghan und Harry doch hoch verschuldet sind. Das Herzogpaar von Sussex muss die Renovierungskosten für ihr ehemaliges Heim in Großbritannien, das Frogmore Cottage, noch abbezahlen.

Schon nach ihrem Umzug auf das Anwesen in Windsor im Jahr 2019 waren die Steuerzahler empört. Frogmore Cottage war zwar eigentlich ein Geschenk der Queen. Vor dem Einzug der Royals wurde dar Landsitz des Paares aber komplett saniert und aufwendigen Umbauarbeiten unterzogen. Medienberichten zufolge soll die Renovierung mehrere Millionen Euro gekostet haben.