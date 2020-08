Teures Hobby: Für 265.000 Euro wollen die Sussexes hier ungestört netzwerken

In der Tat dürfte sich das soziale Leben für Meghan und Harry selbst in einer Promihochburg wie Kalifornien recht schwierig gestalten. Um zumindest etwas Unbeschwertheit beim Socializen zu genießen, soll das Herzogpaar von Sussex nun den Wunsch hegen, einem privaten Club beizutreten. Wie unter anderem The Mirror berichtet, wollen die beiden Mitglieder im luxuriösen "Coral Casino Beach and Cabana Club" werden.

Der private Club gilt als Treffpunkt für die Reichen und Schönen. Der angesagte Szene-Treff sei der ideale Ort, um wichtige Kontakte zu knüpfen, heißt es über den Nobel-Beachclub. Neben Ellen DeGeneres sollen unter anderem auch Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones Mitglied hier ein und aus gehen.