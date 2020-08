Royal-Kommentatorin: "In einem Jahr wird Harry verzweifelt Exit-Plan brauchen"

Der britische Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (39) sind gemeinsam mit ihrem einjährigen Sohn Archie in die kalifornische Küstenstadt Santa Barbara umgezogen. Die beiden hätten ihr neues Zuhause dort bereits im Juli bezogen, so ein Sprecher der beiden vergangene Woche. "Sie sind seit ihrer Ankunft in der ruhigen Privatheit ihrer Umgebung sesshaft geworden und hoffen, dass dies respektiert wird für ihre Nachbarn und auch für sie als Familie", fügte er hinzu.