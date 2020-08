Haben Harry und Meghan nur die halbe Wahrheit über ihre Verlobung erzählt?

Später gaben die beiden in einem BBC-Interview an, Harry sei während eines gemeinsamen Abendessens niedergekniet, erzählte die damals 36-Jährige über den Abend im November in Harrys Haus auf dem Gelände des Kensington-Palasts in London. "Wir haben versucht, ein Huhn zu braten", sagte Harry. "Es war einfach eine wunderbare Überraschung. Es war so süß und natürlich und sehr romantisch", ergänzte seine Verlobte. Jedoch: Sollte all das nur die halbe Wahrheit gewesen sein?

Subtiler Hinweis mit Outfit-Wahl?

In der unautorisierten Biografie "Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family" (also etwa: "Die Freiheit finden: Harry und Meghan und die Entstehung einer modernen Königsfamilie), für die Freunde des Paares den beiden Autoren Omid Scobie und Carolyn Durand - zwei Royal-Experten aus dem Journalismus - Interviews gegeben haben sollen, wird genau darüber spekuliert.