Nach jahrelanger Pleite: Neuer Job für Sarah Ferguson

In den vergangenen Jahren versuchte Sarah Ferguson, die Herzogin von York, ihren Kontostand mit eher weniger prestigeträchtigen Werbedeals aufzupeppen. So verdiente sich Ferguson unter anderem als Sprecherin von "Weight Watchers" etwas dazu, schrieb Kinder- und Lebenshilfebücher und warb für Sandwiches. Zuletzt suchte die 60-Jährige sogar via Linkedin nach Arbeit. "Sie hofft, ihre Businessaktivitäten zu intensivieren", erklärte ein Royal-Experte Fergusons Profil auf der Job-Plattform gegenüber vip.de.

Geldsorgen und zweifelhafter Ruf

In der Vergangenheit hat sich "Fergie", die 1996 von ihrem Ex-Mann Prinz Andrew geschieden wurde, wiederholt über ihre als zu gering empfundene Scheidungsvereinbarung beklagt. Bereits in den ersten Jahren nach der Scheidung soll sie Schulden in der Höhe von mehreren Millionen Pfund angehäuft haben. 2010 hatte sich Ferguson, die einst eine Sekretärinnenschule absolviert hat, offiziell zu ihren Geldsorgen bekannt - als ihre New Yorker Firma "Hartmoor", die ihr zu einer Karriere in den Vereinigten Staaten verhelfen sollte, mit rund einer Million Dollar pleite ging.