Charles' Warnung deutet auf unterschiedliche Schicksale für Harry und Meghan hin

Der britische Royal-Biograf Tom Bower schrieb kürzlich in einem Artikel für Daily Mail seinerseits, dass es durchaus denkbar wäre, dass Harry zurückkehrt und wieder als vollwertiges Mitglied in die Königsfamile aufgenommen wird. Laut den Autoren von "Finding Freedom" soll Charles Harry vor dem "Megxit" nämlich versichert haben, dass ihm in der Zukunft stets ein Platz in der königlichen Familie sicher war - obwohl bekannt ist, dass sich Charles eine "schlanke Monarchie" wünsche. Durchaus denkbar, dass sich hinter dem netten "Angebot" auch eine versteckte Warnung verborgen hatte. Für Harrys Frau könnte dies möglicherweise anders aussehen, meint Bower. "Ich fürchte, für Meghan könnte es kein Zurück mehr geben."