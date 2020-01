Herzogin Meghan: Britische Medien und ihre rassistische Stimmungsmache

Rachel Johnson, Schwester des heutigen Premierministers Boris Johnson, schrieb seinerzeit in der Mail on Sunday von Markles "reicher und exotischer DNA", die den "blassen" Windsors gut tun könne. Angesichts der Häufung derartiger Äußerungen reagierte Harry mit einer Erklärung, in der er "die rassistischen Untertöne" bestimmter Kommentare und den "Sexismus und Rassismus von Trollen in den sozialen Medien" brandmarkte.

Damit konnte er die Welle unsensibler oder gar offen beleidigender Äußerungen jedoch nicht stoppen. 2017 grub die Daily Mail Meghans Stammbaum aus und kommentierte diesen mit den Worten, ihre Familie habe sich in 150 Jahren von Baumwoll-Plantagen ins Königshaus "hochgearbeitet".

Nach der Geburt des Sohnes von Meghan und Harry im vergangenen Mai veröffentlichte ein BBC-Sportmoderator unter der Überschrift "Das royale Baby verlässt das Krankenhaus" das Bild eines Paares, das einen bekleideten Schimpansen an den Händen hält. Später bezeichnete der Moderator die Aktion als "dummen Scherz", dennoch wurde er gefeuert.