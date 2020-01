Zwischen den Zeilen: Was am Queen-Statement zum "Megxit" auffällt

Königin Elizabeth II hat nach dem gestern in Sandringham stattfindendem " Krisengipfel" Unterstützung für die Rückzugsankündigung von Prinz Harry und seiner Frau Meghan erklärt. Die 93-jährige Monarchin und ihre Familie "unterstützen voll und ganz" den Wunsch des Paares, ließ die Königin gestern Montag mitteilen.

An den Gesprächen der Royals am Montag wurde Harry und Meghan eine "Übergangsperiode" gewährt, in der sie sich zurückziehen und in Großbritannien und Kanada leben dürften. Endgültige Entscheidungen sollten "in den kommenden Tagen" getroffen werden, erklärte die Königin. Es bleibe noch viel zu tun, da "komplexe" Fragen geklärt werden müssten. So kurz und schwammig es wirken mag, mit der Wortwahl ihres Statements sendete Queen Elizabeth eine deutliche Botschaft - wenn auch zwischen den Zeilen.