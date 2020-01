Krisengipfel: Was Meghan und Harry schlimmstenfalls erwartet

Neuigkeiten mit Spannung erwartet

Wann das Treffen beginnen sollte, wurde nicht mitgeteilt. Erwartet zu dem Treffen wurden neben der Queen und ihrem Privatsekretär Sir Edward Young auch Thronfolger Prinz Charles und sein älterer Sohn Prinz William. Harry sollte nach Sandringham kommen. Meghan hält sich in Kanada auf und wollte sich Berichten zufolge telefonisch zu dem Treffen zuschalten. Britische Zeitungen spekulierten, dass die Herzogin von Sussex - so Meghans offizieller Titel - länger mit ihrem acht Monate alten Sohn Archie in Kanada bleibt, weil sie ihre Hunde nach Nordamerika mitgenommen habe. Aus Palastkreisen hieß es, die Queen wolle innerhalb von Tagen eine umsetzbare Lösung für die beiden finden. Laut Telegraph soll noch vor dem nächsten öffentlichen Auftritt Harrys am Donnerstag eine Entscheidung her.