Prinz William zeigt sich verletzt: "Ich kann das nicht mehr"

"Keine Einheit mehr"

So heißt es Berichten zufolge von einem Freund des Thronfolgers. Demnach habe William erklärt, er stehe Harry momentan nicht mehr sehr nahe. Zuvor hatten britische Medien bereits berichtet, William sei sauer darüber gewesen, dass Harry und dessen Frau Herzogin Meghan, (38) die königliche Familie nicht über ihren geplanten Rückzug unterrichtet hätten.

Die Quelle berichtete der Sunday Times: "Ich habe unser ganzes Leben einen schützenden Arm um meinen Bruder gelegt, ich kann das nicht mehr - wir sind keine Einheit mehr." William habe zudem seine Enttäuschung darüber ausgedrückt, dass Harry nicht länger ein Teil des "Teams" sei. Er hoffe trotzdem, dass die Sussexes sich eines Tage wieder der Royal Family zuwenden würden. "Alles, was wir tun können und alles, was ich tun kann, ist, sie zu unterstützen und zu hoffen, dass die Zeit kommt, in der wir uns alle einig sind."