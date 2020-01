"Unabhängig und frei sein wird Meghan und Harry nicht gelingen"

Warum eigentlich jetzt und nicht schon gleich nach der Hochzeit?

Meghan ist total frei in Kalifornien aufgewachsen und jetzt wird sie kritisiert, weil sie keine Strümpfe anhat. Das ist für sie schon eine neue Rolle. Ich glaube, ihr ist erst später bewusstgeworden, was das Leben am Hof eigentlich bedeutet. Sie darf da außer Kinderkriegen und Wohltätigkeitsveranstaltungen besuchen nichts machen. Sie wird mit der Rolle nicht fertig. Aber eines ist klar, auch wenn die Briten manchmal dem Königshaus kritisch gegenüberstehen, stehen sie hundertprozentig zur Queen. Und wenn die Queen schändlich behandelt wird, das mögen sie gar nicht. Harry und Meghan haben dadurch total an Sympathiewerte verloren und das werden sie auch nie mehr aufholen können.

Können Harry und Meghan überhaupt ein normales Leben führen?

Sie glauben, wenn sie jetzt nach Kanada, oder wo auch immer hinziehen, dass es ruhiger wird. Aber es wird noch ärger werden. Das hat man auch schon bei Lady Diana gesehen. Nach der Scheidung wurde das Interesse an ihr noch größer. Weil jetzt will man ja wissen, wie leben sie, wie feiern sie und mit wem, wie geben sie das Geld aus, wie steht das Königshaus dazu? Die beiden haben sich da nichts Gutes getan. Unabhängig und frei zu sein, wird ihnen nicht gelingen.

Was passiert, wenn Prinz Charles den Geldhahn zudreht? Das Paar wird ja größtenteils durch Einnahmen, die der Prinz vor allem über seinen Land- und Immobilienbesitz generiert, finanziert.

Harry hat ja auch von Diana einige Millionen geerbt. Man behauptet ja auch, dass Meghan Geld hat. Ihr gemeinsames privates Vermögen soll sich auf 40 Millionen belaufen. Sie sind ja auch offenbar mit der US-Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey in Kontakt, dass er Filmproduzent werden soll. Es wird auch schon kolportiert, dass er, wenn er öffentliche Reden hält, dafür 500.00 Euro kassiert. Das ist ja ähnlich wie bei Ex-Präsident Barack Obama. Ich glaub schon, dass sie sich vermarkten können, die Frage ist nur, wie lange das gut geht?

Wer wird denn dann eigentlich für ihre Sicherheit aufkommen?

Meghan hat gesagt, dass sie Personen des öffentlichen Interesses sind und daher vom FBI unterstützt werden müssen. Sie will also das Problem auf den Commonwealth-Staat Kanada abwälzen. Das Königshaus kann es sich nicht leisten, Prinz Harry einfach ohne Schutz in die Wüste zu schicken. Das haben sie mit Diana gemacht und da sieht man ja, was da passiert ist. Sie ist ja ohne Bodyguard verabschiedet worden. Es werden diesbezüglich sicher auch Gespräche mit der kanadischen Regierung stattfinden. Die Sicherheit der beiden kostet ja 700.000 Euro jährlich und wenn sie an zwei Orten sind, verdoppelt sich das. Aber vielleicht wollen sie das ja dann auch selber zahlen.

Könnte bei Prinz Harry, der ja mit dem royalen Protokoll aufgewachsen ist, bald Reue aufkommen?

Das glaube ich schon. Harry kennt ja nichts Anderes. Ja, er ist Soldat, hat da sicher auch seine Dienste geleistet, aber eigentlich ist er bis jetzt bekannt geworden durch Eskapaden und Geld ausgeben.

Gegebenenfalls, die beiden würden sich trennen, dürfte er dann in den Schoß der Familie zurückkehren? Beziehungsweise gibt es für ihn überhaupt noch einen Exit vom Megxit?

Ja, das glaub ich schon. Das Königshaus hat schon viele Krisen gemeistert. Sie werden eine Lösung finden und das dann positiv darstellen. Zum Beispiel haben sie schon den Weihnachtsurlaub der beiden, den sie ja nicht auf Sandringham mit der Queen verbracht haben, sondern eben in Kanada, per Presseaussendung als große Freude, dass Harry und Meghan in der Wärme des kanadischen Volkes, also in diesem Commonwealth-Land, Weihnachten feiern, verkauft.

Wie wirkt sich das alles auf Söhnchen Archie aus?

Archie wäre ja erst Prinz geworden, wenn Charles Regent wird. Das wird man jetzt auch alles regeln müssen, das ist alles offen.