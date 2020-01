Megxit: Von langer Hand geplanter Coup?

Die Zeit in Kanada hätten Meghan und Harry also genutzt, ihren lang gehegten Plan in Form zu gießen, um ihn nach ihrer Rückkehr in die Tat umsetzen zu können. Allerdings hätten die Queen und Charles abwechselnd aufeinander verwiesen, um Gespräche zum angeblich besonders von Harry geforderten Halb-Rücktritt zu führen. Doch den Sussexes scheint der Geduldsfaden gerissen zu sein. "Es ist sicher nicht wahr, dass der Palast davon überhaupt nichts wusste. Das Paar war der Ansicht, dass sie zurückkommen und mit der Familie über ihre Pläne sprechen würden", so Bradby weiter.

Er fügte hinzu, dass die beiden gebeten worden seien, die Vorschläge zu Papier zu bringen - was sie aufgrund möglicher Leaks abgelehnt haben sollen. Als dann doch einige Details ihrer Entscheidung durchsickerten, sollen Harry und Meghan an die Öffentlichkeit gegangen sein, ohne die anderen Royals zu benachrichtigen. Die Königin zeigte sich davon Berichten zufolge "zutiefst enttäuscht" und "verletzt" und hatte sie gebeten, die Ankündigung ihrer "nuklearen" Pläne zu verschieben. Eine Aufforderung, die die Sussexes wohl ignorierten. Harry wollte sich offenbar nicht mehr vertrösten lassen. Er sei wütend auf Prinz Charles, der ihn angeblich mehrere Wochen hingehalten habe, und dabei äußerst reserviert gewesen sei.

Kleinster gemeinsamer Nenner

Indes war der acht Monate alte Archie nach dem sechswöchigen Familienurlaub in Kanda verblieben. Er wurde dort vorübergehend von Meghans Freundin Jessica Mulroney und einem Kindermädchen betreut, wie die Zeitung Telegraph berichtete. Die Auszeit könnten die Royals nicht nur zu Entspannung, sondern vor allem zur taktischen Planung ihres Vorhabens genützt haben. So überstürzt und unüberlegt ihr Schritt im Moment wirken mag: Durchaus denkbar, dass Harry und Meghan längst die für sie passenden Rahmenbedingungen als Argumentationsgrundlage festgelegt haben. Wie der Palast mitteilte, gilt es, schnell Lösungen zu finden – finden Meghan und Harry aber keinen Konsens mit ihrer Familie, könnte die endgültige Entscheidung über den künftigen Status des Sussexes noch länger nicht fallen.

Die Windsors machen offenbar Meghan für den Megxit verantwortlich. Die Amerikanerin hätte sich nie in die königliche Familie einordnen können oder wollen. Statt im Kensington-Palast zu wohnen, musste Frogmore Cottage in Windsor aufwendig auf Steuerzahler-Kosten um 2,5 Millionen Euro renoviert werden. Harry will diese Residenz unbedingt behalten. Möglich wäre, dass der Prinz dafür mehr Verpflichtungen erfüllen wird müssen und seine Frau die königliche Bühne nur noch selten betreten darf.