Meghan und Harry: "Finanziell unabhängig" mit Millionen auf dem Konto

Die Fallhöhe ist jedoch gering. Beide zusammen sollen auf ein geschätztes Vermögen von etwa 45 Millionen Pfund (ca. 42 Millionen Euro) kommen, wie die britische Daily Mail schreibt. Dieses speist sich zum Einen aus dem Erbe von etwa 20 Millionen Pfund (18 Millionen Euro), das Prinzessin Diana (1661-1997) ihrem Sohn Prinz Harry hinterließ, und zum Anderen aus den horrenden Gagen, die Meghan Markle für ihre Rolle in der TV-Serie "Suits" kassierte. 75.000 Dollar (ca. 68.000 Euro) soll sie pro Folge erhalten haben. Für eine kurze Sequenz in der finalen Staffel, in der Meghans Stimme am Telefon zu hören war, gab es Berichten zufolge ebenfalls eine beachtliche Summe. Zudem zahlte die Queen 1994 weitere sieben Millionen in einen Treuhandfond ein, der Harry zugute kommt. "Finanziell unabhängig" wären die Sussexes so gesehen ohnehin.

"Der Papa wird scho richten"

Ihre laufenden Kosten werden derweil von Prinz Charles "privatem" Vermögen gedeckt, dass sich aus dem Herzogtum Cornwall speist - also nichtsdestotrotz aus Steuergeldern besteht. Knapp fünf Millionen Pfund von Charles' Einkommen zahlt er an Prinz Harry und Prinz William aus. Es ist also anzunehmen, dass Harry und Meghan etwa die Hälfte davon bekommen, was laut ihrer Aussage 95 Prozent ihrer Ausgaben deckt. Doch genau davon will das Paar Abstand gewinnen, um nicht mehr "Eigentum" des Königreichs zu sein.

Der frühere BBC-Royals-Korrespondent Peter Hunt warnte allerdings beim Fernsehsender Channel 4, dass Versuche der Royals, mit einer Karriere abseits der Verpflichtungen im Königshaus ihr eigenes Geld zu verdienen, "immer mit Tränen geendet" hätten. Wie Meghan und Harry sich ihre Freiheit erkaufen wollen, ist derzeit auch noch unklar. Denkbar wäre allerdings, dass das Paar sich weiterhin auf wohltätige Projekte konzentriert, die sich aus der Zusammenarbeit mit großen Organisationen und Marken speisen.

Das "Obama-Modell"

Zum Vorbild könnten sich die beiden eventuell Ex-US-Präsident Barack Obama und seine First Lady Michelle Obama nehmen, zu denen insbesondere Harry ein enges Verhältnis pflegt. Die Obamas sollen allein mit einem Buchvertrag für ihre Memoiren 65 Millionen kassiert haben - gut möglich, dass bei "Lichtgestalten" wie Meghan und Harry deutlich mehr zu holen ist. Daneben stecken die Obamas ihre Arbeitskraft in die NGO Obama Foundation und setzen sich für Themen ein, die ihnen am Herzen liegen. Michelle konzentriert sich beispielsweise auf Bildung von Mädchen und gesunde Ernährung an Schulen.

Zudem zählt Meghan auch Hillary Clinton und Oprah Winfrey zu ihren engeren Vertrauten, die ihr sicher mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn es darum geht, eine Karriere nach der Karriere zu entwickeln. Mit Oprah hat Harry außerdem eine mehrteilige Dokumentation produziert, die sich mit seinem Steckenpferd mentale Gesundheit beschäftigt und noch dieses Jahr bei AppleTV erscheinen wird. Von einer solchen Zusammenarbeit könnte der Prinz, befreit von der Last seiner royalen Verpflichtungen, durchaus leben.