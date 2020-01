Als sei nichts gewesen: Neues von Meghan und Harry auf Instagram

Nach dem überraschenden Rücktritts-Paukenschlag am Mittwoch machten sich Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) gekonnt rar. Letztere flog sogar umgehend zurück nach Kanada, wo sich Sohn Archie Harrison indes mit seinem Kindermädchen aufgehalten hatte. Nun meldete sich das Paar erstmals auf Instagram zurück - als sei der "Megxit" nicht passiert.

Harry und Meghan melden sich nach Rücktritt

In einem am Freitagabend veröffentlichen Beitrag auf Instagram zeigen sich der Herzog und die Herzogin von Sussex beim Besuch der "Hubb Community Kitchen" in London. Zu einer Reihe von Fotos - das erste zeigt eine über beide Ohren strahlende Meghan, wie sie einer Frau liebevoll die Hände auf die Schulter legt - heißt es: "Der Herzog und die Herzogin waren so glücklich, sich wieder mit den Frauen zu connecten und von den Projekten zu hören, die sie weiterentwickeln, um den Menschen in ihrer Gemeinde und darüber hinaus zu helfen." Der Termin fand am vergangenen Montag, offenbar ohne die Presse statt.