Seit sechs Monaten Funkstille zwischen Meghan und Kate

Funkstille

Laut der britischen Boulevardzeitung Mirror, hätten sich Meghan und Catherine ob ihrer unterschiedlichen Wesen schon eine ganze Weile nichts mehr zu sagen. Auch die Kommunikation in der Familien-WhatsApp-Gruppe soll abgebrochen sein. Meghan soll sich immer mehr zurückgezogen haben und Berichten zufolge hatte auch Kate kein Interesse daran, am Verhältnis zu ihrer Schwägerin zu arbeiten.

Meghan und Harry ignorierten Kates Geburtstag

Am Donnerstag feierte Herzogin Catherine ihren 38. Geburtstag. Dieser wurde allerdings von der am Vorabend veröffentlichen Erklärung, dass Harry und Meghan als "Senior-Royals" zurücktreten wollen, gehörig überschattet. Zudem soll Meghan an diesem Tag bereits zurück nach Kanada geflogen sein, um wieder bei Sohn Archie sein zu können, der dort einige Tage in der Obhut seiner Nanny war. Deswegen gab es lediglich einen Instagram-Gruß an Kate, anstelle einer persönlichen Gratulation.