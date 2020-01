Meghan und Harry: Trudeau sieht viel Klärungsbedarf wegen Royals

Wertschätzung in Kanada

Der britische Evening Standard hatte am Montag berichtet, es gebe eine private Zusicherung Trudeaus an die Queen, dass die Sicherheit der Kleinfamilie gewährleistet sei, wenn diese in Kanada wohne. Trudeau sagte Global News hingegen, die Frage, wer die Sicherheitskräfte bezahlen werde, sei "Teil der Überlegungen, die es noch geben muss." Dazu müssten Harry und Meghan zunächst weitere Entscheidungen treffen. Allgemein werde ihnen in Kanada aber ein "Gefühl von Wertschätzung" entgegengebracht, so Trudeau.