Queen Elizabeths letzte Worte an Prinz Harry vor dessen Rückzug

In der Backstube von "Homeboy Industries", wo frühere Gangmitglieder und Ex-Häftlinge arbeiten, packte das Paar Ende Juni "völlig engagiert und sehr ungezwungen" mit an, berichtete Projektgründer Greg Boyle der US-Zeitschrift People. Mit Mundschutz, Gummihandschuhen und Haarnetzen, mitten in der Corona-Pandemie, waren die beiden kaum zu erkennen.

Harry jederzeit wieder willkommen?

Ob die beiden ihr Leben für immer derart "dreiviertel-privat, viertel-öffentlich" gestalten werden, steht in den Sternen. Eine Rückkehr in die erste Reihe der Royals gilt aber nicht ganz als ausgeschlossen. In der unautorisierten Biografie "Finding Freedom" wollen die Autoren, zwei Royal-Kommentatoren aus dem Journalismus, nämlich nicht nur enthüllen, dass die Queen Harry wieder mit offenen Armen empfangen würde, sondern auch mit welchen Worten sie sich vor dem "Megxit" an Prinz Harry gewandt haben soll.