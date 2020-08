Richter gibt brisantes Detail preis: Nun steht Herzogin Meghan selbst unter Verdacht

Meghan Markle, die Herzogin von Sussex, gerät im Rahmen eines aktuellen Gerichtsprozesses in Bedrängnis. Die ehemalige Schauspielerin klagt den Herausgeber der Mail on Sunday, weil die Zeitung 2019 Auszüge eines privaten Briefes der 39-Jährigen an ihren Vater Thomas Markle veröffentlicht hatte.

Nun steht Harrys Ehefrau selbst unter Verdacht. Der Grund: Die sonst so auf ihre Privatsphäre bedachte Meghan soll der Presse Informationen zugespielt haben.

Hat Meghan selbst die Presse informiert?

Wie die Sun und The Times in Berufung auf den zuständigen Richter berichten, soll Meghans Team Royal-Reporter Omid Scobie Details über den aktuellen Gerichtsprozess weitergegeben haben.

Im Zuge ihrer Klage hat Meghan am 9. Juli 2020 einen neuen Antrag vor dem High Court in London eingereicht. Darin bat sie, die Identität fünf ihrer Freundinnen vor der Öffentlichkeit zu schützen, die in einem Interview mit dem Magazin People versuchten, gegen die negative Berichterstattung über Meghan vorzugehen.

Richter Mark Warby hat diese Woche zu Meghans Gunsten entschieden, dass die Namen der Freundinnen vorerst geheim bleiben und von Mail on Sunday nicht veröffentlicht werden dürfen.

In seinem Urteil macht Warby aber auch eine brisante Bemerkung: Es gebe Hinweise darauf, dass Meghans Team "die Medien von Anfang an energisch über dieses Verfahren informiert hat."