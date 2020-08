Warum Prinzessin Beatrice und Eugenie nach Williams Hochzeit bittere Tränen vergossen

Hochzeiten sind ja eigentlich etwas Schönes. So auch für Prinzessin Beatrice, die erst Mitte Juli ihren Verlobten Edoardo Mapelli Mozzi geehelicht hat. Für die Hochzeitsgäste können Hochzeitsfeiern, so romantisch sie auch sein mögen, aber auch mit Stress verbunden sein - vor allem, wenn es um die Wahl des richtigen Hochzeitsoutfits geht. Dass man in Sachen Kleiderwahl auch mal deutlich danebengreifen kann, haben Prinzessin Beatrice und ihre Schwester Eugenie bei der Hochzeit ihres Cousins Prinz William am eigenen Leib erfahren.

Tränen wegen Hut-Kritik

Der Grund: Beide wurden wegen ihrer Outfits, genaugenommen aufgrund ihrer exaltierten Hüte, verspottet. In einem Interview mit der britischen Vogue haben die beiden einmal verraten, wie sehr sie die Kritik damals verletzte.

2011 haben Prinz William und Kate Middleton einander in der Westminster Abbey in London das Jawort gegeben. Das Hochzeitsspektakel war ein bedeutendes Medienereignis und wurde weltweit übertragen. Zum Leidwesen von Beatrice und Eugenie – die wegen ihrer Kopfbedeckung Spott und Häme von Seiten der internationalen Presse geerntet haben und somit keine besondere Freude damit hatten, im Zentrum der Berichterstattung zu stehen.