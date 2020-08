Der nächste Tiefschlag für Herzogin Meghan

Aufgrund ihrer Abkehr vom Königshaus und ihrem Umzug in die USA hat Prinz Harrys Ehefrau bei den Briten an Beliebtheit verloren. Die ehemalige Schauspielerin, die sein dem "Megxit" unter dem Namen Meghan Markle, Herzogin von Sussex, auftritt, plagen derzeit jedoch ganz andere Sorgen.

Niederlage vor Gericht

Nachdem die 39-Jährige die Mail on Sunday wegen der Verletzung ihrer Privatsphäre verklagt hatte, weil diese Ausschnitte eines Briefes von ihr an ihren Vater Thomas Markle veröffentlicht hatte, musste Meghan vor wenigen Tagen eine Niederlage vor Gericht einstecken.

Nach einer ersten Anhörung im Mai hatte das Gericht Teile ihrer Anklage als "irrelevant" abgewiesen. Meghan musste sich bereit erklären, die Rechtskosten in der Höhe von rund 67.888 britischen Pfund (fast 75.000 Euro) zu zahlen. Und es könnte noch dicker kommen. Der Londoner Gerichtshof erklärte zudem am Mittwoch, dass Meghan am 22. Juli 2020 zugestimmt habe, die Kosten des Beklagten vollständig zu tragen. Die britische Zeitung The Telegraph geht sogar davon aus, dass die Gesamtkosten für den noch laufenden Rechtsstreit in Summe "Millionen" betragen könnten.

Richter verdächtigt Meghan

Dessen nicht genug. Nun steht Meghan im Rahmen der Gerichtsverhandlung sogar selbst unter Verdacht. Britische Medien berichten in Berufung auf eine Bemerkung des zuständigen Richters, dass das Team der Prinzen-Gattin Informationen über den Prozess an die Presse weitergeleitet haben soll.