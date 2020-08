Wieso Prinz Harry bereits 2008 nicht gut auf Bruder William zu sprechen war

Jahrelang galt Harry als Luftikus, während William als zukünftiger König immer schon eine seriösere Rolle inne hatte. Als jüngerer Bruder habe er sich von William zudem oft bevormundet gefühlt, wie auch die Autoren des neuen Enthüllungsbuches "Finding Freedom" über Harry und Meghan behaupten. Larcombe zufolge habe jedoch sein älterer Bruder in der Vergangenheit oft Harrys Rat gesucht - nicht umgekehrt.

"Harry hat mir einmal erzählt, dass es ihn wirklich sauer macht, dass William als der Sensible gilt, während er selbst als tickende Zeitbombe dargestellt wird. Er erzählte mir, dass in Wahrheit er William oft Ratschläge gegeben hätte", so Larcombe.