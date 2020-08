Meghan Markle: Kommentar über Kate, Jahre bevor sie selbst zum Royal wurde

Gerade erst ist für Herzogin Meghan, die am 4. August Geburtstag feierte, das 40. Lebensjahr angeborchen. Viel hat sich in ihrem Leben in jüngster Vergangenheit getan, haben sie und ihr Mann Prinz Harry (35) sich doch in jener Zeit vom engeren Kreis des britischen Königshauses losgesagt. Unzweifelhaft dürfte der Schritt für beide schwierig gewesen sein.