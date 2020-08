Nicht so vorbildlich wie Meghan: Kates zeigt sich ersmals mit Maske

Während Herzogin Meghan und Prinz Harry ihr Anwesen in Los Angeles schon lange nur noch mit Mund-Nasen-Schutz verlassen (was Meghan in der britischen Boulevardpresse bereits den Titel "Meghan Maskle" beschert hat), haben Prinz William und Herzogin Kate bei ihren Auftritten in den letzten Wochen auf das Tragen einer Maske verzichtet.

Herzogin Kate erstmals mit Maske unterwegs

Nun zeigte sich die Herzogin von Cambridge aber doch verantwortungsvoll und präsentierte sich nun zum ersten Mal mit einem Mund-Nasen-Schutz in der Öffentlichkeit.

Die 38-Jährige packte beim Auspacken von Spenden für einer Kleiderspendenzentrale für Babys in Sheffield mit an und trug dabei eine Maske.