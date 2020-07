Unromantisches Geschenk ruinierte fast Williams Beziehung mit Kate

Derweil habe er sich solche Mühe gegeben. "Ich habe es hübsch verpackt", erzählte William. "Weil ich mich selbst davon überzeugen musste, dass es sich um ein tolles Geschenk handelt, sagte ich Dinge wie: 'Aber schau doch, wie weit du damit sehen kannst.'"

Kates Reaktion fiel aber nicht gerade begeistert aus. "Sie sah mich an und meinte: 'Es ist ein Fernglas, was ist bloß los mit dir?' Es lief nicht gut", erinnerte sich William an sein missglücktes Geschenk. Offenbar fand Kate das Geschenk überhaupt nicht romantisch. Schlimmer noch: William habe mit seinem einfallslosen Präsent beinahe die aufkeinede Beziehung ruiniert. Noch heute würde ihn Kate damit aufziehen, so der Sohn von Prinz Charles und der verstorbenen Prinzessin Diana.

Der Beziehung hat das aber nicht geschadet. Prinz William und Herzogin Kate sind seit 2011 glücklich verheiratet und haben inzwischen drei gemeinsame Kinder.