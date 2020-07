Modisch maskiert: Warum halb Hollywood jetzt Bandana trägt

Die ersten Bandanas – bandhana ist Hindi und bedeutet binden – wurden 1789 entworfen und seitdem von Cowboys, Feministinnen und Gangsterrappern getragen, den bis dato letzten Boom erlebten sie in den Neunzigern. Jetzt rückt SARS-CoV-2 die meist 60 x 60 Zentimeter großen Baumwolltücher mit dem Paisley-Muster erneut in den Fokus. In Kalifornien, wo die A-Promi-Dichte besonders hoch ist, ist das Virus nach wie vor nicht unter Kontrolle – wer unmaskiert vor die Linse der Paparazzi gerät, muss mit einem gewaltigen Shitstorm in den sozialen Medien rechnen. Längst gilt die Bedeckung von Mund und Nase auch als politisches Statement gegen die Politik Donald Trumps.

Doch wie effektiv sind die Tücher im Schutz gegen die Ausbreitung der Viren durch Niesen, Husten und Sprechen? Laut Robert-Koch-Institut ist jede Bedeckung besser als keine, auch Baumwollstoff ist zulässig – allerdings sollte dieser möglichst eng am Kinn anliegen, was bei zusammengebundenen, nach unten offenen Tüchern oder Schals meist nicht der Fall ist. Am besten schützen herkömmliche Schutzmasken – auch wenn sich ihr modischer Wow-Effekt in Grenzen hält.