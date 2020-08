Herzogin Kate würdigt ihre Oma Valerie Middleton

"Wie Sie und viele andere sind die beiden Teil der reichen Geschichte des Britischen Roten Kreuzes", schrieb die Herzogin von Cambridge in einem Brief an die Hilfsorganisation, die sich auch um verletzte Soldaten kümmerte.

Kates Oma Valerie Middleton half im Zweiten Weltkrieg, Urgroßmutter Olive Middleton im Ersten Weltkrieg.