Wieso die Queen Prinz Charles' ehemaligen Butler verklagt

Der sonst so stoischen Königin von England ist allem Anschein nach der Geduldfaden gerissen. Wie britische Medien berichten, hat Elizabeth II. Klage gegen einen ehemaligen Butler von Prinz Charles eingereicht. Der Grund: Grand Harrold, so der ehemalige Angestellte des Thronfolgers, wollte sich "The Royal Butler" als Markennamen sichern lassen.

Palast verklagt Charles' Ex-Butler

Auf seiner Webseite ist der Name bereits seit einiger Zeit in Gebrauch und trägt ein Copyright-Zeichen.

Doch wie unter anderem Mirror berichtet, würde der Name implizieren, dass der ehemalige Höfling noch immer für die Königsfamilie tätig ist. Das ist aber schon lange nicht mehr der Fall: Harrold war nur von 2004 bis 2011 als Butler von Prinz Charles beschäftigt. Danach trat er unter anderem im britischen Fernsehen auf. Auf seiner Webseite bietet er außerdem eine Ausbildung für zukünftige Angestellte der königlichen Familie an.