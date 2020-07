Image-Korrektur: Meghan wurde auf Wikipedia sozialer getrickst

Wie die britische Zeitung The Telegraph berichtet, verschwanden kurz vor dem Bekanntwerden ihrer Beziehung mit dem Blaublütler ihre Showauftritte in der Game-Sendung "Deal or No Deal". Hier sei sie als "Model" aufgetreten.

Generell wurde Meghans Berufsbezeichnung geändert. Aus "Schauspielerin, Fashion-Model, Sprecherin", wurde "Schauspielerin, Aktivistin, humanitäre Helferin und Gründerin von The TIG" - was wesentlich seriöser klingt.