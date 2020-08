Dreitägige Feier: So viel hat soll Meghans Geburstag gekostet haben

Seit mehr als vier Monaten leben Meghan und Harry nun schon in Los Angeles, wo die beiden ein Anwesen in Los Angeles bewohnen. Ihre Villa haben die beiden seit ihrem Umzug aus England wegen der Corona-Pandemie kaum verlassen. An ihrem 39. Geburtstag soll sich Meghan nun Berichten zufolge aber einen Abstecher in das nahe gelegene Montecito gegönnt haben.

Exklusive Feier in Montecito?

In dem unter Prominenten beliebten Küstenstädtchen bei Santa Barbara wollte Meghan ihren Geburtstag im engsten Kreis feiern, wie schon vor einigen Tagen berichtet wurde.

Die mit Meghan befreundete Talkshow-Königin Oprah Winfrey besitzt in der Gegend gleich drei Anwesen. Sie war es auch, die Meghan und Harry das neue Heim in Beverly Hills vermittelt haben soll. Berichten zufolge soll Oprah ihrer Freundin auch angeboten haben, ihren Geburtstag in einer ihrer Villen in Montecito zu feiern.