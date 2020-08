Epstein-Skandal: Neue Aussagen belasten Prinz Andrew schwer

Am 10. März 2001 soll sie im Lokal mit dem Namen "Tramp" gefeiert haben, als sie unerwartet auf Andrew gestoßen sei. "Er hatte eine tolle Zeit, er hat viel gelacht. Er saß dabei mit diesem jungen Mädchen zusammen", behauptet die vermeintliche Augenzeugin gegenüber dem britischen Blatt. In Andrews Begleitung will sie Giuffre erkannt haben.

Andrew bestreitet eine Begegnung mit Giuffre vehement. In seinem Verteidigungsinterview mit BBC hatte er angegeben, in besagter Nacht nicht im "Tramp" gefeiert zu haben oder Guiffre überhaupt zu kennen. An das Foto von ihm mit der damals noch minderjährigen Guiffre, das ebenfalls vom 10. März 2001 stammen soll, könne er sich nicht erinnern. Es könnte laut Andrew auch eine Fälschung sein.