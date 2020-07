Foto von Ghislaine Maxwell bringt Prinz Andrew in Teufels Küche

Prinz Andrew, der mit Ghislaine Maxwell eng befreundet war, war mehrfach Übernachtungsgast bei Epstein in dessen Anwesen in den USA und der Karibik. Von den Machenschaften seines Freundes will er nichts mitbekommen haben.

Eines der Opfer, Virginia Giuffre, wirft dem Prinzen zudem vor, er selbst habe sie als Minderjährige missbraucht - was der Prinz ebenfalls dementiert.