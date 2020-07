Nach Maxwell-Verhaftung: Prinz Andrew unter Druck

Nach der Festnahm seiner Freundin Ghislaine Maxwell durch das FBI gerät nun auch Prinz Andrew immer mehr in Bedrängnis.

Epstein-Komplizin verhaftet

Die frühere Vertraute des verstorbenen US-Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, ist Medienberichten zufolge festgenommen worden. Die Tochter des verstorbenen britischen Medienmoguls Robert Maxwell soll junge Mädchen rekrutiert haben, um Epsteins sexuelles Verlangen zu befriedigen. Dem inzwischen verstorbenen US-Unternehmer war vorgeworfen worden, dutzende Minderjährige missbraucht und zur Prostitution gezwungen zu haben.

Prinz Andrew pflegte langjährige Freundschaft zu Maxwell

Ihre Verhaftung bringt auch den Sohn von Queen Elizabeth wieder ins Rampenlicht - und erneut mit der Epstein-Affäre in Verbindung. Bei einer Pressekonferenz in New York wurde laut Guardian nun auch Prinz Andrew gedrängt, sich einer Einvernahme zu stellen.