Meghan Markle meldet sich mit Palast-Seitenhieb aus den USA zurück

"Zurück zu kommen, und diesen Zustand zu sehen, war - wenn ich ehrlich bin - verheerend. Es war so traurig zu sehen, wo sich unser Land in diesem Moment befand", so die Herzogin von Sussex. "Wenn man in all dem einen Silberstreif am Horizont suchen will, dann findet man ihn nach dem Mord an George Floyd in den friedlichen Protesten, die folgten, in den Stimmen, die sich erhoben (…). Dies hat die Traurigkeit zu einem Gefühl absoluter Inspiration gewandelt", sagte Meghan, die sich "freue, ein Teil der Veränderungen zu sein, die diesbezüglich gerade passieren würden".

Meghan darf nach "Megxit" wieder Stellung beziehen

Sie sei froh, ihre Stimme nun auf eine Art und Weise einsetzen zu können, "wie es ihr in letzter Zeit nicht möglich war". Eine Aussage, die durchaus als kleiner Palast-Seitenhieb zu sehen ist. In der Vergangenheit beklagte sie bereits die fehlende Rückendeckung durch das britische Königshaus angesichts "falscher und schädigender" Medienberichte. Die königliche "Institution" habe sie nicht vor den Anschuldigungen geschützt und es sei ihr "verboten" worden, "sich zu verteidigen". Seit April gehört das Paar nicht mehr dem britischen Königshaus an und kann so unabhängig agieren - und Stellung beziehen.