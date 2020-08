Eine unerwartete Sache, die bisher niemand über Meghan Markle wusste

Mit der Veröffentlichung des neuen Enthüllungsbuches "Finding Freedom" über Meghan und Harry ist so manch Information an die Öffentlichkeit gelangt, die das britische Königshaus vielleicht lieber unter Verschluss gehalten hätte.

Der Glaube spielt für Meghan eine zentrale Rolle

So beschreiben die Autoren Omid Scobie und Carolyn Durand in der am 11. August erschienenen Biografie über das Herzogspaar von Sussex, wie es zu dem kolportierten Zerwürfnis zwischen Harry und William gekommen sein soll – und wieso Meghan und Kate am Ende keine Freundinnen wurden.

Dabei überrascht aber auch ein - weniger brisantes - Detail über Herzogin Meghan, das bisher vielleicht nicht jeder über die ehemalige Schauspielerin wusste. Meghan ist äußerst gläubig. Ihr Glaube soll im Leben der 39-Jährigen gar eine zentrale Rolle spielen.

"Meghans Beziehung zu Gott und der Kirche ist extrem wichtig für sie. Das ist etwas, was die meisten Menschen über sie nicht wissen", erzählte eine Freundin über die Ex-Schauspielerin.