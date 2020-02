"Tausend Blumen": So luxuriös residieren Harry und Meghan in Kanada

Im November 2019 entschieden sich Prinz Harry (35) und seine Frau Herzogin Meghan (38) dazu, eine sechswöchige Auszeit vom royalen Rampenlicht zu nehmen und verabschiedeten sich mit Sohn Archie Harrison nach Vancouver Island, Kanada. Auch nach ihrem Rückzug aus der ersten Reihe der Royal Family kehrte das Paar in die Abgeschiedenheit der kanadischen Insel zurück - bis heute. Doch auch wenn die Sussexes bald aus dem royalen Nest hüpfen, sind sie - rein immobilientechnisch - keine Kinder von Traurigkeit.

Palast am Wasser

Auf der Insel residieren die angeblich ohnehin luxusverwöhnten Sussexes in der knapp 18 Millionen Euro teuren Villa "Mille Fleurs" (dt.: tausend Blumen), direkt an der Küste. Umgeben von viel Natur und Wasser liegt das malerische Anwesen im französischen Landhausstil so abgeschieden, wie möglich. Zumindest bis auf ein paar betont diskrete Nachbarn.

Die kleine Familie verfügt in dem gemieteten Palast über acht Schlafzimmer, zehn Bäder, einen Weinkeller und ein Wohnzimmer, dass sich mit einer beeindruckenden Galerie über zwei Stockwerke erstreckt. Auch ein Wintergarten mit dem wohlklingenden Titel "Orchideenhaus" findet sich auf dem Grundstück. Und sollte das opulente Interieur einmal langweilig werden, gibt es immerhin auch noch den am Wasser gelegenen Garten, der zwei Privatstrände inkludiert, wie das Auktionshaus Sotheby's in einer Veröffentlichung von 2012 beschreibt. Auf der Immobilienplattform Homes of the Rich sind Fotos des Anwesens verfügbar.