Herzogin Meghan zeigt sich erstmals öffentlich in Kanada

Während Prinz Harry (35) sich in London aufhält und dort mit der königlichen Familie die Wogen glättet, befindet sich Herzogin Meghan (38) bereits seit voriger Woche wieder im kanadischen Vancouver, bei Sohn Archie Harrison. Dort soll sie sich größtenteils in der Villa am Meer aufhalten, in der das Paar auch über den Dezember hinweg die sechswöchige Royal-Pause verbrachte. Nun wurde sie allerdings erstmals gesehen - wie sie zur Unterstützung ein Frauenhaus in einem der ärmeren Viertel der Großstadt besuchte.