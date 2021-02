Wirbel um Änderung von Archies Geburtsurkunde: Jetzt spricht Herzogin Meghan

Archie Harrison Mountbatten-Windsor, der Sohn von Prinz Harry und Herzogin Meghan, hat am 6. Mai 2019 in London das Licht der Welt erblickt. Die Überraschung war groß, als am Wochenende bekannt wurde, dass die Sussexes die Geburtsurkunde ihres Kindes haben ändern lassen.

Laut der britischen Boulevardzeitung The Sun, die eine Kopie des Dokuments veröffentlichte, habe Meghan ihre Vornamen durch die Titel "Ihre Königliche Hoheit, Herzogin von Sussex", ersetzen lassen. Harry habe dem Dokument den "Prinz" hinzufügt. Er wird nun als "Seine königliche Hoheit, Prinz Henry Charles Albert David, Herzog von Sussex" angeführt. Auf die Anrede "Königliche Hoheit" müssen die beiden aber offiziell seit dem "Megxit" - also ihrem Rückzug aus der ersten Reihe der Royals im vergangenen Jahr - verzichten.

Meghan: Geburtskunden-Änderung war Entscheidung des Palastes

Warum die Änderungen in der Geburtsurkunde ihres Sohnes vorgenommen wurde, war bisher unklar. Nun hat Herzogin Meghan jedoch in einem Statement zumidest erklären lassen, dass es nicht etwa ihre und Harrys - sondern die Entscheidung des Palastes gewesen sei, die Änderungen in den Geburtstdokumenten ihres Sohnes vorzunehmen.

Wie Page Six berichtet, erklärte eine Sprecherin der Herzogin von Sussex in einem offizellen Statement, dass Auslassen ihres Vornamens "Rachel Meghan" auf Veranlassung des britischen Königspalasts geschehen sei.