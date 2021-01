Wieso Meghan um ein Haar Kates Verlobungsring bekommen hätte

Am 29. April jährt sich der Hochzeitstag von Prinz William und Herzogin Kate zum zehnten Mal. 2011 gab der Prinz der einst bürgerlichen Kate Middleton in der Westminster Abbey in London das Jawort, nachdem er im Jahr zuvor während eines gemeinsamen Urlaubs in Kenia um die Hand seiner Langzeifreundin angehalten hatte. Der Ring, den William seiner zukünftigen Ehefrau anlässlich ihrer Verlobung damals an den Finger steckte, hatte einst seiner Mutter, Prinzessin Diana gehört. Doch Kates Verlobungsring hat eine lange Geschichte hinter sich. Was nicht viele wissen: Eigentlich wäre der bedeutungsvolle Ring gar nicht für Williams Angetraute vorgesehen gewesen.

Charles hielt mit dem Ring um Dianas Hand an

Der Ring aus Weißgold, welchen ein blauer Ceylon-Saphir in Ovalform ziert, den 14 einzelne Diamanten einrahmen, war zuvor Lady Dianas Verlobungsring. Die Wahl des Ringes war ungewöhnlich. Anders als bei den meisten royalen Schmuckstücken handelt es sich nicht um eine Spezialanfertigung. Zum Zeitpunkt der Verlobung von Prinz Charles und Diana war der Ring Teil einer Juwelierkollektion und damit für jedermann käuflich zu erwerben. Die royale Schmuckexpertin Leslie Field behauptet, dass der Verlobungsring aufgrund seines Designs gewählt worden sei.