Meghan-Prozess: Anhörung startet mit unangenehmer Panne

Die Anhörung im Rechtsstreit von Herzogin Meghan mit dem Verlag der britischen Zeitung Mail on Sunday, Associated Newspapers, hat mit technischen Problemen begonnen. "Sie sind unzweifelhaft eingefroren", sagte Richter Mark Warby zu Beginn der virtuellen Anhörung am Dienstag am High Court in London zu einem von Meghans Anwälten, der - wie auch alle Zuhörer - per Videokonferenz zugeschaltet war. Erst nach mehreren Versuchen konnte der Anwalt mit seinen Ausführungen beginnen.