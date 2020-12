Meghan und Harry rudern zurück: Diese Entscheidung bereuen sie zutiefst

Nun sollen beide ehemalige Mitarbeiterinnen wieder für die Sussexes tätig werden. Laut Daily Mail sollen Loughran und Herlihy wieder eingestellt worden sein. Die beiden Frauen sollen künftig im Namen der Sussexes an Wohltätigkeitsprojekten in Großbritannien leiten, während Meghan und Harry in den USA mit Projekten beschäftigt sein werden.

In den letzten Monaten haben Harry und Meghan eine Reihe wichtiger Termine vereinbart, um ihre bevorstehende gemeinnützige Stiftung "Archewell" zu positionieren und ein eigenes PR-Team zusammenzustellen. Die Sussexes haben auch Mitarbeiter in den USA eingestellt - darunter einen Kommunikationsleiter, einen Pressesprecher und einen Stabschef, berichtet die Daily Mail.