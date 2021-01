Neflix-Deal: Meghan und Harry nur Marionetten?

Dies würde auch bedeuten, dass Prinz Harry die Führungskräfte von Netflix nicht einfach bitten könne, Szenen aus ihrer größten Show, "The Crown", bei den kommenden Staffeln zu streichen, welche unter anderem Handlungsstränge über seine Kindheit und den Tod seiner Mutter enthalten sollen.

Darüber hinaus sollen Meghan und Harry auch nicht bei der Beauftragung von Shows zurate gezogen werden, die als "anti-königlich" eingestuft werden können oder negative Konnotationen in Bezug auf ihre Familie und Freunde hervorrufen könnten, so ein vermeintlicher Brancheninsider. Kurz: Das in Kalifornien lebende Ehepaar habe kaum etwas mitzureden.